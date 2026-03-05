阪神は5日、「阪神タイガース公式イヤーブック2026」を、26日から阪神コンテンツリンクオンラインショップ、阪神タイガース公式オンラインショップT―SHOP、タイガースショップ各店、全国主要書店他で順次発売すると発表した。価格は税込み1500円。藤川監督や主力のインタビューに大山＆近本の対談などが掲載されている。阪神コンテンツリンクオンラインショップでの通信販売は、6日午前10時から予約受付開始される。