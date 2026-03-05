タレントの大久保佳代子が４日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、芸能人が住宅ローンを組むときの注意点を挙げ、若槻千夏が目を丸くする一幕があった。この日は「持ち家ＶＳ賃貸結局どっちが得なのか大激論」と題して、持ち家派の芸能人と賃貸派の芸能人がそれぞれのメリットなどを語った。持ち家派の大久保は「不動産屋さんの友達に聞いたんですけど、芸能人限定かもしれないけど」と切り出し「ローンは信用だから