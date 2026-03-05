3月5日、Gリーグのウィンディシティ・ブルズがSNSを更新し、河村勇輝がチームのアシスト新記録を更新したことを伝えた。 2月28日（現地時間27日）に行われたメイン・セルティックスとの対戦にスターターとして出場した河村は、股抜きパスも披露し前半から11アシストをマークした。後半には得点も2桁に乗せると、味方のシュートも演出してチームをコントロール。約34分のプ