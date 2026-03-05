ペイクラウドホールディングスが大幅高で４日ぶりに反発している。この日、子会社バリューデザインが物語コーポレーションにプレゼント機能付き株主優待券（電子チケット）サービスを提供したと発表しており、好材料視されている。 物語コーポでは、株主優待券の電子化を段階的に推進しており、バリューデザインでは昨年３月に従来提供していた紙の株主優待券（冊子型）から使い