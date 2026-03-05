ＳＢＳホールディングスが３日ぶりに反発。大和証券は４日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を４０００円から４７００円に引き上げた。同証券では２６年１２月期の連結営業利益を会社計画と同水準の前期比１３％増の２４０億円、２７年１２月期は同１０％増の２６５億円と連続２ケタ増益を予想。Ｍ＆Ａの寄与を含めたトップラインの成長に加え、不採算拠点の解消などにより