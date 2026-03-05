鹿島アントラーズは4日、同クラブのサッカー試合運営管理規定を改定したことを報告した。改定事項は持ち込み禁止物。これまで「脚立類」とされていたものについて、新たに「脚立・踏み台・ビールケース等を含む、高さを確保する目的の物品(投げ込み行為防止および安全確保のため)」との記載が加わった。この改定事項は7日にメルカリスタジアムで開催予定のJ1百年構想リーグEAST第5節・東京ヴェルディ戦から適用となる。クラ