開催：2026.3.5会場：東京ドーム結果：[オーストラリア] 3 - 0 [チャイニーズ・タイペイ]WBCの試合が5日に行われ、東京ドームでオーストラリアとチャイニーズ・タイペイが対戦した。オーストラリアの先発投手はＡ・ウェルズ、対するチャイニーズ・タイペイの先発投手はシュー・ルオシーで試合は開始した。5回裏、7番 Ｒ・パーキンス 3球目を打って右中間