ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）は5日、公式インスタグラムを更新。木曜コメンテーターのお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が19日で番組を卒業すると伝えた。【写真】この日は浜田順平のみ出演…『おは朝』卒業を発表したカベポスター「放送でも発表がありましたが、木曜コメンテーター #カベポスター の#浜田順平 さんと #永見大吾 さんが3月19日(木)で番組を卒業します」