お笑いコンビ「タカアンドトシ」のトシ（49）が、4日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。上下関係があいまいな芸人とのやり取りを紹介した。この日のゲストはお笑いコンビ「ガレッジセール」。タカトシとは同期で、同じく芸歴30周年というが、トシは「先輩ですよ」と説明する。ガレッジセール・ゴリは「俺ら、NSCに行ってないから。芸歴がゴチャゴチャになっている」と先輩後輩関係が不透明だったと