「SnowMan」佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。コロナ禍でのデビューを語った。SnowManはグループ結成の8年後の2020年1月にデビュー。佐久間は「うれしいというのももちろんあるんですけど、ここからかという気持ちがありました」と振り返った。しかし、デビュー直後に新型コロナウイルスが流行した。「デビューって華々しいものじゃないですか。やっとつかんだと