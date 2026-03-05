スリランカ南部沖での「IRISデナ」の沈没で死亡した人の遺体を運ぶ医療従事者＝スリランカ南部ゴール/ Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images（CNN）米潜水艦による魚雷発射後にイランの軍艦「IRISデナ」がインド洋で沈没した件で、スリランカ国防省は少なくとも80人が死亡したと明らかにした。スリランカ海軍は、これまでに32人が救助されたと説明。スリランカの外相によれば、4日に最初の救難信号を受け取った時点では180人が乗艦