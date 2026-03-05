◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア3-0チャイニーズ・タイペイ(5日、東京ドーム)WBCのオープニングゲーム、オーストラリア対チャイニーズ・タイペイが行われオーストラリアが2本のホームランで勝利しました。試合の序盤はチャイニーズ・タイペイ1安打に対しオーストラリア2安打で4回が終了します。試合が動いたのは5回、オーストラリアは先頭がデッドボールで出塁すると、7番ロバート・パーキン