国民民主党の玉木代表は5日、消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の「社会保障国民会議」に参加することを表明しました。国民民主党玉木代表「我々として国民会議に参加をしたいと思います。そして、言うべきことをしっかり言っていきたい。政策の実現につなげる場として、国民会議でもしっかりと論戦をはっていきたいと思います」国民民主党は、先月行われた「国民会議」の初会合には、会議の公開のあり方や、有識