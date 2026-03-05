Snow Man佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。引っ込み思案だった過去を明かした。兄と弟がいるという佐久間は「どんなお子さんでしたか？」と聞かれ、「今、こんなに声も大きくて、明るい感じなんですけど。子どものころは本当に引っ込み思案で、人と目も合わせられなくて。ちょっと人に対して、ちょっと怖がってた部分もあったりして。親のことも他人だと思ってたぐらい…人に対