東日本大震災から15年。防災という言葉に触れる機会は増えましたが、「食」の備えについては、まだ“長期保存できるもの”という発想にとどまっている人も少なくありません。けれど大人世代にとって大切なのは、空腹をしのぐことだけでなく、体調を崩さないこと。非常時だからこそ、「体を守る」という視点が欠かせません。炭水化物だけに偏らない工夫を保存性を優先すると、アルファ米やパン、麺類など炭水化物中心になりがち。も