3月4日、「嵐」が5年ぶりの新曲『Five』をデジタルリリースした。活動終了前に出した曲はファンから好評だが、“生みの親” も感銘を受けているようだ。嵐は3月13日から5月31日まで開催されるツアーをもって活動終了し、大野智は5月末でSTARTO ENTERTAINMENTも退所するなど、“最後の日”へのカウントダウンが刻まれている。それだけに、『Five』は注目を集めた。「明るい曲調ながら、切なさもあり、嵐のイメージを象徴するも