季節の変わり目は、くすみや乾燥などのエイジングサインが出やすいタイミング。気温や湿度の変化でバリア機能が乱れやすく、いつものスキンケアだけでは物足りなさを感じる人も多いはずです。そこで今回は、美容ライターが実際に使って「続けたい」と感じたシートマスクを３つ厳選。デイリーケアに取り入れやすい実力派だけを紹介します。弱酸性でゆらぎ肌をやさしく整える密着マスクまず紹介するのは、韓国発スキンケアブランド・