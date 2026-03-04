男性が言う「可愛い」と女性が思う「可愛い」には、共通点もありつつ違いもあるもの。そこで今回は、男性目線で言う「可愛い女性」の特徴を紹介します。頑張り屋さん頑張り屋さんの女性を「可愛い」と感じる男性は少なくありません。仕事にしろ趣味にしろ一生懸命になっている姿に男性はときめきを覚えるもの。思うように物事が運んでニコニコになっている時も、思うようにいかなくて苦闘している時も、その姿に惹かれた男性は影な