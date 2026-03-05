東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター 松尾・岩澤研究室は3月5日、医療特化型LLM(大規模言語モデル)を開発し、さくらインターネットの生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」から研究用途限定で無償提供を開始した。○モデルの概要Weblab-MedLLM-Qwen-2.5-109B-Instrucは、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「統合型ヘルスケアシステムの構築における生成AIの活用」で行