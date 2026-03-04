春前はニットやカットソー、シャツを重ねる機会が増える季節。ただ、「重ねたのに膨張して見える」「なんとなく野暮ったい」と感じることはありませんか？その原因はアイテム選びではなく“裾の見せ方”。重ねたときの分量バランスが、全体の印象を決めています。裾が少ないと“レイヤードしていない”のと同じニットの下にシャツを着ていても、裾がほんのわずかしか見えていなければ、視覚的な段差が生まれません。▲裾の分量が少