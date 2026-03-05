任期満了に伴う社民党の党首選が2026年3月4日に告示され、各候補がSNSで意気込みを明かしている。「無投票ではなく、まさに実質的な選挙戦」立候補を届け出たのは、現職の福島瑞穂氏、ラサール石井副党首、大椿裕子前参院議員の3人。福島氏は同日にXで、「社民党の党首選に立候補しました」と報告した。福島氏は、「今までの党首選は、推薦人を200人以上集めて届出をしましたが、他に出る人がいなくて無投票でした」と明かしつつ、