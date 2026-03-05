箱根駅伝初出場を目指す明学大の新監督に４月１日付で就任する中村匠吾氏（３３）が５日、東京・港区白金台の白金キャンパスで会見を行い、２０３０年秋の第１０７回箱根駅伝予選会までに本戦出場を目指すことを明言した。駒大時代、卒業後の富士通でも指導を受けた恩師の大八木弘明総監督（６７）には「選手が第一で、情熱を持って取り組め」という熱いアドバイスを受けたという。指導経験がないことで逆に柔軟性を武器とする