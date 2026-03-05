◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾と同１１位のオーストラリアによる開幕カードが行われ、オーストラリアが勝利した。先取点はオーストラリアだ。０−０で迎えた５回無死一塁。オーストラリアのパーキンスが台湾の２番手右腕チェン