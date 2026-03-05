映画「バービー」などで知られる女優のマーゴット・ロビーが主演する映画「嵐が丘」でのメイクはTikTokで話題となった「ポメグラネート・ガール」トレンドに着想を得て作られていたという。メイクを担当したシアン・ミラー氏は、エメラルド・フェネル監督によるエミリー・ブロンテ原作の再解釈にあたり、現代的なSNSの美意識を取り入れたことを明かしている。 【写真】スカ