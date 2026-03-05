米国・イスラエルとイランの軍事的衝突の余波でホルムズ海峡が封鎖され、HDオイルバンク、GSカルテックスなど韓国の原油運搬船7隻が同海峡を通過できずにいることが5日、分かった。韓国経済界は国会と政府に対策作りを求めた。国会外交統一委員会所属で共に民主党側の幹事を務める金永培（キム・ヨンベ）議員 は同日、国会で石油化学・製油・貿易通商などの業界が参加した「中東情勢および対米関税交渉関連の懸案懇談会」の直後、