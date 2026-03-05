柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（55）が率いる韓国野球代表が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）出撃の準備を終えた。韓国代表は4日、WBC1次ラウンドが開催される東京ドームで初の公式練習を消化した。柳監督は練習前の記者会見で「野球は大韓民国で最も人気があるスポーツだ。最近は大きな国際大会で失望を与えたのも事実だが、今回は（次のラウンドが開催される）米マイアミまで行って必ず喜びを届けたい」という覚