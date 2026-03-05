凍結された銀行口座の名義会社に貸付金があるとするウソの内容で公正証書を作り、銀行から1億2000万円あまりを騙し取ったとして、会社社長ら5人が逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、飲食店運営会社「鎌倉ハム販売」元代表の山崎弘也容疑者（44）とコンサルティング会社「スタッシュキャッシュ」の社長らあわせて5人です。5人は2024年「スタッシュキャッシュ」が「鎌倉ハム販売」に1億5000万円の貸付金があるとする