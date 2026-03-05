落語芸術協会の真打ち昇進披露記者会見が5日、東京・新宿の京王プラザホテルで行われた。春風亭昇吾（42）桂竹千代（38）三代目雷門五郎（38）昔昔亭喜太郎（44）の4人が5月から真打ちに昇進する。昔昔亭喜太郎の師匠・桃太郎さんは昨年12月に敗血症のために80歳で死去した。「昨年末になって入院した。体調が良くないと聞いていて、お見舞いにいかないとと思っていたが、既に亡くなって火葬もすんでいると連絡がありました。今も