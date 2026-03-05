栃木県那須町の「お菓子の城那須ハートランド」で看板が倒れ3人が下敷きになる事故がありました。警察などによりますと、5日正午頃、栃木県那須町の「お菓子の城那須ハートランド」で、職員から「看板が落下し人が下敷きになっている」と119番通報がありました。現場ではおよそ5メートルの鉄製看板が倒れ、旅行客の60代の男女と70代の女性合わせて3人が下敷きになったということです。3人は少なくとも10分ほど下敷きになったという