元AKB48のタレント板野友美（34）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。豪邸を公開した。今回は「持ち家派VS賃貸派家を愛する女が大激論SP」。板野は賃貸派。「家賃200万円超えの賃貸に住んでいるヤツ」とボードに出ると、手を挙げた。出演者が「え〜っ!?」と声を上げる中、「これは夫と折半しています」と、夫のプロ野球ヤクルト高橋奎二投手（28）と家賃を分担し合っていると明かした。VTR