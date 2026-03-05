スタンプ全8種を集めた参加者には景品も！小田急電鉄が、神奈川県の大山エリアで伝統的に親しまれている「大山詣（まい）り」の名所を巡る観光イベント「歴史探検！ 大山詣りデジタルスタンプラリー」を、2026年4月5日（日）まで開催しています。【写真で見る】これが「大山詣り」スタンプラリーの景品です大山詣りは、江戸時代に「大山阿夫利（あふり）神社」（現：神奈川県伊勢原市）を目指す庶民参拝として流行し、今もその