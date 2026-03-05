外務省は、中東6か国の危険情報レベルを引き上げた。アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、クウェート、サウジアラビア、オマーン、バーレーンを対象に、レベル3（渡航中止勧告）に引き上げた。空港の閉鎖により出国が困難な状況であることから、クウェート、バーレーン、カタール、UAEに滞在する邦人つだ希望者を対象に、空港が運用されているリヤド、マスカットへ陸路で輸送する。航空券の確保が困難である情勢を踏まえ、政府がチ