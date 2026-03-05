全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で1位だった『酒場シナトラ東京店』を紹介します。飲んべえ喝采の酒に狙いを定めた珠玉のつまみたち東京駅一番街にはご当地の味を集めた『にっぽん、グルメ街道』に『東京ラーメンストリート』、『東京おかしランド』とわくわくするような食のエリアが充実。とはいえ飲みに行くとな