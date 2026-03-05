2026年2月5日、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、よみうりランド遊園地内（東京都稲城市）にグランドオープンした。 あの頃ゲーム機を握りしめてポケットモンスターに夢中だった世代も、今では子連れの親となり子どもたちと一緒に「ポケモンの世界」を体感できる日がやってきたのだ。 そこで、アクセス抜群の小田急線新百合ヶ丘駅周辺で、ファミリーで気軽に入れて、ボリュームもコスパも満足でき