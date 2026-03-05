タレントの北斗晶が4日に自身のアメブロを更新。姪が韓国へ留学するため出発したことを報告し、夫でタレントの佐々木健介の優しい行動を明かした。この日、北斗は「私の姪っ子ちゃんも夢をおって本日、海外留学に出発」と報告し、姪らとの写真を公開。姪が「健パパのキムチちゃんこが食べたい」とリクエストしていたものの、食べる時間がなかったため、佐々木が「食べさせてあげたくて大急ぎでキムチちゃんこを作って送り出した」