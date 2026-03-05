マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスのアシスト数に注目が集まっている。B・フェルナンデスは4日に行われたプレミアリーグ第29節のニューカッスル戦に先発出場すると、数的有利となった後に先制点を許した直後の45＋9分に、フリーキックのキッカーを務めてカゼミーロの同点弾を演出した。なお、試合は90分にウィリアム・オスラに決勝点を奪われ、1−2で敗れている。マイケル・