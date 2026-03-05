24年中山牝馬Sを制したコンクシェル（牝6＝清水久、父キズナ）が4日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は生まれ故郷のノースヒルズ（北海道新冠町）で繁殖入りする予定。通算30戦5勝、獲得賞金は1億1058万3000円。2月28日の仁川S16着がラストランになった。