第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）の組み合わせ抽選会が6日、行われる。今大会からはセンバツで初めて指名打者（DH）制が導入される。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）が福岡勢として春初制覇か、最速154キロ右腕の織田翔希（2年）を擁する昨春の王者・横浜（神奈川）の連覇にも注目が集まる。末吉良丞投手（2年）と新垣有絃投手（2年）の左右2枚看板を誇る昨夏の甲子園優勝校・沖縄尚学（沖縄）、投打