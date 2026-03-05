千葉ロッテマリーンズは3月27、28日に開催される西武戦（ZOZOマリンスタジアム）で、マリーンズファンのお笑い芸人によるトークショーを開催すると発表した。27日はトレンディエンジェルのたかし、20世紀の木本悠斗、28日はぺこぱの松陰寺太勇とシュウペイさんが来場。球場正面の特設ステージにて、アシスタントMCを務めるタレントの黒木芽依とともに試合前の球場を、マリーンズ愛あふれるトークで盛り上げる。トレンディエ