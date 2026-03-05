ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERは、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催する。「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」は、「TXT（TOMORROW X TOGETHERの略称）」「MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）」「コンサート」からなるタイトルだ。【写真】スビン、正統派ブラックスーツで魅了デビュー7周年を記念して、これまで応援してくれたファンの近くでステージを披露するスペシャ