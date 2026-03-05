◆オープン戦ソフトバンクーヤクルト（５日・みずほペイペイ）ソフトバンクで開幕投手に決定している上沢直之がオープン戦に初登板し、４回を１安打無失点の４奪三振。打者１２人を４６球で料理する圧巻の投球を披露した。３回までパーフェクトに抑えると、４回１死からサンタナに初安打を許したが、続くオスナを投ゴロ併殺打に抑えた。２月２５日の日台交流試合の中信兄弟戦（台北ドーム）で２イニングを投げて以来の登板だっ