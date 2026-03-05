◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、台湾とオーストラリアによる開幕カードにプレーボールが宣告された。大会２号もオーストラリア代表のバットから生まれた。２点リードで迎えた７回１死。１番のバザーナがフルスイングで右翼席にたたき込んだ。打った瞬間、“確信歩き”を見せ、その後は一塁側