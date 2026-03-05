重慶市南岸区にある広場でダンスを楽しむ高齢者。（２０２５年７月撮影、重慶＝新華社配信）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告によると、第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要案は、出産や子育てのしやすい社会を建設し、人口サービス体系を整備して、人民が満足する教育をしっかりと行い、労働年齢人口（16〜59歳）の平均就学年数を11.7年まで引き上げ