中東情勢悪化の影響でドバイ遠征を取りやめ、大阪杯（４月５日・阪神）へ目標を切り替えたマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が美浦Ｗで追い切りを消化。６Ｆ８４秒６−３７秒８−１１秒５で、フィーリウス（４歳３勝クラス）を馬なりで追走から併入した。手塚久師は「正式に行かないことが決まったので、当初の予定より（時計は）遅くした。これからという感じだけど、３歳時よりブレがなくなった。体は大きく見えるけ