ラグビー・リーグワン1部の神戸は5日、デイブ・レニー・ヘッドコーチ（62）が今季終了後にニュージーランド代表「オールブラックス」のヘッドコーチに就任することが決定したと発表した。23―24年シーズンから神戸を率いたレニーHCは、昨季にチームを史上最高位の3位に導いた。3季目となった今シーズンは10試合を終えた時点で2位につけている。今季終了まで神戸で指揮を執り、その後にオールブラックスのヘッドコーチに就任す