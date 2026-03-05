タレントの若槻千夏が４日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、自宅が賃貸である理由を告白し、スタジオを失笑させた。この日は「持ち家ＶＳ賃貸結局どっちが得なのか大激論」と題し、自宅が持ち家の人、賃貸の人がそれぞれのメリットなどを語った。賃貸の若槻へ、上田晋也が「家を買おうっていうタイミングはなかったの？」と聞くと、若槻は「私、渋谷区限定の人間なんで」と言い出した。上田は「なんで？」と聞く