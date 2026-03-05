トヨタの小型ミニバン「ルミオン」に注目！トヨタの南アフリカ法人が2025年11月24日に発表した、コンパクトミニバン「ルミオン」の2025年モデルが注目を集めています。今回の改良では、新装備の採用やデザインのブラッシュアップが行われ、実用性とコストパフォーマンスの高さがより際立つ内容となりました。【画像】超カッコいい！ これが小型ミニバン「ルミオン」です！（30枚以上）日本でルミオンといえば、2007年から201