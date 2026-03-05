新型「トレイルシーカー」を試す！ 「ソルテラ」との違いはいかにこれまで「電動化が遅い」といわれ続けてきたがスバルですが、初の量産BEV（バッテリー電気自動車）「ソルテラ」を皮切りに、ラインナップを拡充しています。その第2弾となるのが、2026年3月5日に先行公開された「トレイルシーカー」になります。【画像】超カッコいい！ これがスバル「新型ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）その試乗の舞