福岡東署は5日、福岡市東区箱崎1丁目付近の道路上で4日午後2時50分ごろ、徒歩通行中の小学生男児が見知らぬ男から「●●君って知ってる？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代で身長170くらい。黒髪の短髪で眼鏡をかけ、黒色の上着を着用していたという。