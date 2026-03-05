〜 2025年「社長の年齢」動向調査 〜事業承継が深刻な経営課題に浮上する中、2025年の社長の平均年齢が63.81歳（前年63.59歳）と過去最高を更新したことがわかった。調査を開始した2009年の59.57歳から、17年間で4歳上昇した。都道府県別では、最高は秋田県の66.31歳で、5年連続で最高となった。一方、最年少は2年連続で広島県62.82歳だった。事業承継の遅れから、社長の高齢化に歯止めがかかっていない。社長の高齢化は業績